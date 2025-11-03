Ateşkes adı altında yıkım sürüyor

İşgal güçleri, yüzde 85’ini yerle bir ettikleri Gazze’de hasar görse de ayakta kalan binaları yıkmaya devam ediyor. Yıkıma, İsrail kuvvetlerinin top ateşi saldırıları ve yer yer görülen hava bombardımanları eşlik ediyor. El-Cezire’nin verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, dün de Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah’da çok sayıda binayı yıktı. Han Yunus’un doğusundaki binaları yıkan İsrail kuvvetleri, bölgeye top ateşi saldırılarını da sürdürüyor. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun işgali altındaki Refah’ta da dün iki hava bombardımanı düzenlendiğini söyledi. İsrail, 10 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ateşkesi 194 kere ihlal etmiş oldu.

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğuyla İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes, İsrail kuvvetlerinin esir takası sonrası kademeli olarak Gazze’den çekilmesini ve günlük 600 TIR’lık insani yardımın girişine izin vermesini öngörüyor. İsrail ordusu ise çeşitli bahanelerle bombardımanlarını sürdürürken üzerinde uzlaşılan insani yardım miktarının dörtte birinin Gazze’ye ulaşmasına izin verdi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yayınlanan açıklamada, 10-31 Ekim arası sadece 3 bin 203 TIR’ın girdiği, bunlardan 639'unun ticari olduğu, 2 bin 564'ünün insani yardım taşıdığı bildirildi. Tırlardan 84'ünde yakıt ve 31'inde LPG (yemeklik gaz) olduğu belirtildi. Ateşkese göre günlük 600 tır girmesi gerekirken, bu sayının 145 ile sınırlı kaldığı, bunun, üzerinde anlaşma sağlanan sayının yüzde 24'üne tekabül ettiği kaydedildi. Söz konusu dönemde 1100 akaryakıt ve LPG tırının girmesi gerektiği, ancak bunun 115 ile sınırlı kaldığı belirtildi.