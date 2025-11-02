Açlık derinleşiyor, yardımlar göstermelik: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor

İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, kontrol ettiği "Sarı Hat" bölgesinde bombardıman, patlatma ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal "İşgal güçleri gece boyunca patlayıcı yüklü robotlarla Şucaiyye’nin doğusunda binaları havaya uçurdu. Aynı zamanda savaş uçakları ve topçu birlikleriyle bombardımanlarını sürdürdü" dedi. Basal yaptığı açıklamada "İsrail, yardım tırlarını birer propaganda aracına dönüştürdü. Oysa Gazze’ye ulaşan insani yardım miktarı, anlaşmada öngörülenin yalnızca yüzde 24’üne denk geliyor. Gazze’de her şey felaket durumda. Açlık hala sürüyor. Yardım tırlarının girişi değişmedi" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, kontrol ettiği "Sarı Hat" bölgesinde bombardıman, patlatma ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor. Filistinli yetkililer, bu saldırılar nedeniyle Gazze’deki insani durumun "felaket" düzeyine ulaştığını bildirdi.
Yıkım sürüyor, Filistinliler enkaz altından yakınlarını çıkarıyor
İki yıllık saldırı süresince Filistinliler, yoğun bombardıman ve kuşatma nedeniyle yüzlerce cenazeyi yol kenarı, park, okul ve cami avlularına defnetmek zorunda kalmıştı.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazze genelinde onlarca geçici mezar tespit edildiğini açıklamıştı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, bazı cenazeler geçici mezarlardan çıkarılarak resmi mezarlıklarda yeniden defnediliyor.
'GAZZE'DE HER ŞEY FELAKET DURUMDA'
Filistinli sözcü, halkın büyük bölümünün gelir kaynaklarını yitirdiği için bu ürünleri satın alamadığını, buna karşın temel gıda maddelerinin piyasada bulunmadığını söyledi.
Hamas bugün yaptığı açıklamada, Gazze’ye giren ortalama yardım tırı sayısının yalnızca 136 olduğunu, kalan tırların ise "ticari mal taşıdığını ve halkın bunları satın alma gücünün bulunmadığını" belirtmişti.
Gazze halkı, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen, gıda yetersizliği, yüksek fiyatlar ve adaletsiz yardım dağıtımı nedeniyle açlık ve yoksullukla boğuşuyor.
İki yıllık yıkım ve ateşkesin ihlali
İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı iki yıllık saldırılar, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de, fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.
Bu iki yıl boyunca 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturdu.
BM, Gazze’deki altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.
İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.