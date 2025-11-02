İsrail destekli çeteler Gazze’yi yağmalıyor

Filistin Diplomasi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, işgal güçleri, savaşın başından bu yana yalnızca askeri değil, toplumsal hedefleri de gözeten bir strateji izliyor. Bu strateji kapsamında, bazı aşiret ve ailelerden yararlanılarak “yardım çeteleri” adı altında yeni milis yapılanmaları oluşturuldu. İşgalciler tarafından korunan bu çeteler, yardım konvoylarını hedef alarak on binlerce aç insana ulaşması gereken gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerini yağmaladı. Aşevleri, gönüllü girişimler ve sivil yardım merkezleri dahi “güvenlik bahanesiyle” saldırıya uğradı. Kimi zaman yardım tırlarının güzergâhı kasıtlı olarak değiştirilerek, çetelerin eline geçmeleri sağlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İşlerinden Sorumlu Ofis Başkanı Jonathan Wital, daha önce DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen ve İsrail tarafından silahlandırılan Yaser Ebu Şebab ve çetesinin gaspta oynadığı role dikkat çekti. Çetenin “savaşın başından bu yana yardımların sistematik biçimde çalınmasından sorumlu” olduğunu belirten Wital, bu faaliyetlerin “İsrail gözetiminde” gerçekleştiğini vurguladı. Çetenin, İsrail tarafından sağlanan AK-47 tipi otomatik silahlar kullandığı ve konvoyları “askeri eskort” adı altında gasbettiği ortaya çıktı. Öte yandan bu süreçte, yardımların yağmalanmasına katılan bazı tır sürücülerinin işgal güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu, ancak hiçbir yaptırım uygulanmadığı bildirildi. Doğu Gazze’deki Şucaiyye Mahallesi de İsrail ordusunun denetiminde faaliyet gösteren bir başka çetenin üssüne dönüştü. Rami Halis adlı milis liderinin, İsrail istihbarat subayı Abu Rami ile doğrudan iletişim halinde olduğu, kendisine her gün talimat, para ve silah gönderildiği tespit edildi. Bu grup, Gazzelilere saldırmak, sivilleri kaçırmak ve işgale bilgi sızdırmak gibi görevlerle sahada aktif rol oynadı. Halis grubunun Gazzelilerin evlerine düzenli baskınlar yaptığı ve kendilerine direnen Gazzelileri İsrail’e teslim ettiği bildirildi. İsrail ordusunun 8200 Elektronik İstihbarat Birimi ve Şabak tarafından yönlendirilen Aşref el-Mensî Çetesi, sahada gözetleme, hedef belirleme ve sabotaj faaliyetlerinde bulunuyor. Bu grup, sivil bölgelerdeki insani yardım depolarını hedef alarak, işgal ordusuna “operasyonel koordinasyon” sağlıyor. Han Yunus’ta faaliyet gösteren El-Mecayde Çetesi ise, 15 milyon doları aşkın insani yardımı çalarak, bu kaynakları silah alımında kullandı. Güvenlik raporlarına göre, grup halktan zorla haraç topladı, mültecilere ait arazilere el koydu ve bölgeyi askeri üsse dönüştürdü.