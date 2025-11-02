Gazze’de binlerce Filistinli temiz suya erişim sıkıntısı çekiyor

İsrail’in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi’nde altyapı ağır hasar gördü. Ateşkesin ardından ekipman eksikliği ve su şebekesindeki tahribat nedeniyle birçok bölgeye temiz su tankerlerle ulaştırılıyor. Gazze kentinde yardım kuruluşları tarafından dağıtılan sudan almak isteyen Filistinliler uzun kuyruklar oluşturdu.

