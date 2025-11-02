Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de binlerce Filistinli temiz suya erişim sıkıntısı çekiyor

Gazze’de binlerce Filistinli temiz suya erişim sıkıntısı çekiyor

16:022/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

İsrail’in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi’nde altyapı ağır hasar gördü. Ateşkesin ardından ekipman eksikliği ve su şebekesindeki tahribat nedeniyle birçok bölgeye temiz su tankerlerle ulaştırılıyor. Gazze kentinde yardım kuruluşları tarafından dağıtılan sudan almak isteyen Filistinliler uzun kuyruklar oluşturdu.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal İstanbul’a nereye hangi ilçeye yapılacak?