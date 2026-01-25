Trump Minnesota'da bir kişiyi daha vuran ICE polisinin 'kendini koruduğunu' savundu

ABD Başkanı Trump, ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşarak, ekiplerin "kendini korumak" için yaptığını öne sürdü. Trump yaptığı açıklamada, "Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Minneapolis'te bugün ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, şunları kaydetti:
"Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor."
"İki yüzlü siyasi aptallar"
Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde protestolar sırasında bugün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, konuya ilişkin bazı detaylar paylaşarak, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söyledi.
Minneapolis şehrinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.