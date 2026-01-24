Yeni Şafak
Polonya'dan Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

00:4424/01/2026, samedi
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Polonyalı liderler, Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’da ön saflarda yer almadığı yönündeki iddialarına, Polonya ordusunun ödediği ağır bedelleri hatırlatarak sert tepki gösterdi. Başbakan Donald Tusk, 2011'de Afganistan’da hayatını kaybeden 5 Polonyalı askeri anımsatarak ABD’nin bu kahramanları unutmaması gerektiğini vurguladı.

Polonyalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın
"NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı"
yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Aralık 2011’de Afganistan’ın Gazni şehrinde hayatını kaybeden 5 Polonyalı asker için düzenlenen törene katıldığını anımsattı.

Tusk, paylaşımında,
“O gün bana eşlik eden Amerikalı subaylar, Amerika’nın Polonyalı kahramanları asla unutmayacağını söylemişti. Belki bu gerçeği Başkan Trump’a da hatırlatırlar.”
ifadesini kullandı.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de X’ten yaptığı paylaşımda, birliklerinin Afganistan’da zor ve tehlikeli bir bölgede görev yaptıklarına dikkati çekerek,
“Hiç kimsenin askerlerimizin hizmetiyle alay etmeye hakkı yoktur.”
değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise X’teki paylaşımında, Polonya ordusunun Afganistan ve Irak’taki misyonlar da dahil olmak üzere müttefiklerle omuz omuza görev yaptığını vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, birliklerinin günümüzde de NATO misyon ve operasyonlarında yer aldığına değindiği paylaşımında,
“Askerlerimizin hayatını kaybettiği trajik anlar, Polonya’nın ve uluslararası güvenliğinin savunulması uğruna en ağır bedeli ödemeye hazır olduğumuzu göstermiştir. Bu fedakarlık asla unutulmayacak ve küçümsenemez. Polonya, güvenilirliği kanıtlanmış bir müttefiktir ve bunu hiçbir şey değiştiremez.”
ifadelerine yer verdi.

"Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump,
"Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar."
diye konuşmuştu.


#ABD Başkanı Donald Trump
#Polonya
#Polonya Başbakanı Donald Tusk
