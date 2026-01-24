Polonya'dan Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

Polonyalı liderler, Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’da ön saflarda yer almadığı yönündeki iddialarına, Polonya ordusunun ödediği ağır bedelleri hatırlatarak sert tepki gösterdi. Başbakan Donald Tusk, 2011'de Afganistan’da hayatını kaybeden 5 Polonyalı askeri anımsatarak ABD’nin bu kahramanları unutmaması gerektiğini vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Aralık 2011’de Afganistan’ın Gazni şehrinde hayatını kaybeden 5 Polonyalı asker için düzenlenen törene katıldığını anımsattı.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise X’teki paylaşımında, Polonya ordusunun Afganistan ve Irak’taki misyonlar da dahil olmak üzere müttefiklerle omuz omuza görev yaptığını vurguladı.
"Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"
ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.