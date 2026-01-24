Polonya'dan Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

“Askerlerimizin hayatını kaybettiği trajik anlar, Polonya’nın ve uluslararası güvenliğinin savunulması uğruna en ağır bedeli ödemeye hazır olduğumuzu göstermiştir. Bu fedakarlık asla unutulmayacak ve küçümsenemez. Polonya, güvenilirliği kanıtlanmış bir müttefiktir ve bunu hiçbir şey değiştiremez.”