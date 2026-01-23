Yeni Şafak
Trump: Davos’tan kazanımlarla döndüm

Trump: Davos’tan kazanımlarla döndüm

09:0723/01/2026, Cuma
DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'tan Washington'a Grönland ve Barış Kurulu'ndaki kazanımlarla döndüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 56’ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, “Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel” ifadelerini kullandı.


