Kremlin’de görüşme başladı: ABD ve Rusya arasında 'Ukrayna' mesaisi

00:5123/01/2026, Cuma
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Kremlin, Rus lider Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Ukrayna konulu görüşmesinin başladığını belirtti. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede ABD heyeti de yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un
"Ukrayna"
konulu görüşmesi Moskova'da başladı.

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda başladığını bildirdi.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.


#ABD
#Rusya
#Ukrayna
