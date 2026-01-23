Kremlin’de görüşme başladı: ABD ve Rusya arasında 'Ukrayna' mesaisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda başladığını bildirdi.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.