Ukrayna Enerji Bakanı Şmigal: Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi

17:2416/01/2026, Cuma
AA
Foto: Arşiv.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin enerji sektöründe "olağanüstü hal" ilan edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son dönemlerde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede yaşanan enerji sorunları hakkında bilgi verdi.

Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın farklı bölgelerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Şmigal,
"Rusya Federasyonu'nun yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi"
ifadesini kullandı.
Başkentte ve Kiev bölgesinde yaşanan zorlukların giderilmesi için bir kriz yönetim merkezinin kurulduğunu belirten Şmigal,
"Amacımız, özellikle Kiev'de enerji sistemindeki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için koordineli ve etkili bir çalışma yürütmektir"
ifadesine yer verdi.

Şmigal, savaş nedeniyle ülkede belli saatler içinde sokağa çıkma yasağının sürdüğünü anımsatarak, elektriksiz kalan insanların, Kiev'in birçok noktasında kurulan "Yenilmezlik Noktaları"na gece saatlerinde de gidebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'da enerji sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde bulunduklarını kaydeden Şmigal,
"Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatını artırıyoruz"
ifadesini kullandı.



