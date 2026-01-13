Rusya: ABD’nin İran'a saldırı tehditleri kesinlikle kabul edilemez

"Özellikle belirtmek gerekir ki, ülke hükümeti, Batı’nın düşmanca politikalarının olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarını etkisiz hale getirmek için etkili yollar bulmak üzere toplumla yapıcı bir diyaloğa hazır olduğunu göstermektedir. ABD’den gelen, İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Dışarıdan kışkırtılan ayaklanmaları, Haziran 2025’te İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıyı tekrarlamak için bir bahane olarak kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerin Orta Doğu ve küresel uluslararası güvenlik için de zararlı sonuçları olacağının farkında olmalıdır"