Protestolara destek vermişlerdi: İran dört Avrupa ülkesinden izahat istedi

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki protestolara açıktan destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.
İran’da 28 Aralık 2025’te 'hayat pahalılığına tepki' söylemleriyle başlayan ve İsrail ile ABD'nin gazlamalarıyla hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.
Protestolara açıkça destek veren bazı Avrupalı ülkelerinin büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.
İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da izahat istendi
Haberlerde İran’ın büyükelçilerden görüntüleri kendi dışişleri bakanlarına iletmelerini istediği aktarılarak, söz konusu ülkelerden "protestoculara destek veren resmi açıklamaların geri çekilmesini talep ettiği" bildirildi.