Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Protestolara destek vermişlerdi: İran dört Avrupa ülkesinden izahat istedi

Protestolara destek vermişlerdi: İran dört Avrupa ülkesinden izahat istedi

21:1612/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İran’da hükümetin çağrısıyla çok sayıda kişi, son günlerde ülke genelinde devam eden eylemlere karşı gösteri düzenledi.
İran’da hükümetin çağrısıyla çok sayıda kişi, son günlerde ülke genelinde devam eden eylemlere karşı gösteri düzenledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki protestolara açıktan destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

İran’da 28 Aralık 2025’te 'hayat pahalılığına tepki' söylemleriyle başlayan ve İsrail ile ABD'nin gazlamalarıyla hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.

Protestolara açıkça destek veren bazı Avrupalı ülkelerinin büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da izahat istendi

İran basınında yer alan haberlerde,
İran Dışişleri Bakanlığı’nın protestolara destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı
bildirilerek, İranlı yetkililerin olayların barışçıl protestoların ötesine geçtiğine dair bazı görüntüleri büyükelçilere izlettiği ifade edildi.

Haberlerde İran’ın büyükelçilerden görüntüleri kendi dışişleri bakanlarına iletmelerini istediği aktarılarak, söz konusu ülkelerden "protestoculara destek veren resmi açıklamaların geri çekilmesini talep ettiği" bildirildi.



#İran
#Avrupa
#Almanya
#İngiltere
#Fransa
#İtalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2026 birinci dönem devamsızlık ve not sorgulama ekranı