İran eylemlerinde İsrail bayrağı

İran'da iki haftadır devam eden ve ülke geneline yayılan protestolara Batılı ülkelerde düzenlenen eylemlerle destek veriliyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan rejim karşıtlarının gerçekleştirdiği eylemlerde, İsrail bayrakları da öne çıkıyor. Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da, İran rejimini protesto eden yüzlerce kişi hafta sonu İran Büyükelçiliği binası önünde toplandı. Gösteriler sırasında iki kişi gözaltına alındı. Metropolitan Police ve yerel basına göre, protestolardan biri sırasında bir eylemci büyükelçilik binasının balkonuna tırmanarak İran bayrağını yerinden söktü. Bayrağın yerine, İran’da 1979 İslam Devrimi öncesinde kullanılan monarşi dönemi bayrağı ile muhalif grupların benimsediği “aslan ve güneş” sembollü bayrak asıldı. Kısa süre sonra İran Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak bayrağın yeniden yerine asıldığını duyurdu ve “İran’ın bayrağı gururla dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

ŞAH DÖNEMİNE VURGU MU?

Polis, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, bir kişinin “ağırlaştırılmış izinsiz giriş ve görevli bir acil durum çalışanına saldırı”, diğer kişinin ise yalnızca “ağırlaştırılmış izinsiz giriş” suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Gösteriler sırasında bazı protestocuların Şah dönemi İran bayrağı ile birlikte İsrail bayrağı taşıması dikkat çekti. İsrail medyasında daha önce yapılan yayınlarda, İran'ın geneline yayılan eylemlerde istihbarat servisi Mossad'ın da sahada olduğuna yönelik haberlere yer verilmişti. İsrail hükümetinden yapılan açıklamalarda da eylemcilere destek mesajları paylaşılması dikkatlerden kaçmamıştı. Taşınan bayrakların İran Şahı Pehlevi döneminde İran ve İsrail arasındaki yakın ilişkiye gönderme olduğu belirtiliyor.

ASKERİ SENARYOLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Bu gelişmelerin gölgesinde Wall Street Journal (WSJ), ismini vermek istemeyen ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası askeri senaryoları değerlendirdiğini yazdı. Habere göre, Başkan Donald Trump’ın tehditlerinin hayata geçirilmesi gerekmesi durumunda, İran’a yönelik hava saldırılarının nasıl yürütülebileceği ve hangi hedeflerin vurulabileceği konusunda ön görüşmeler yapıldı. Yetkililer, İran’daki çok sayıda askeri hedefe yönelik geniş çaplı bir hava saldırısının masadaki seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü. Ancak kaynaklar, henüz somut bir eylem planı üzerinde uzlaşı sağlanmadığını ve İran’a yönelik herhangi bir askeri sevkiyatın yapılmadığını da vurguladı. Görüşmelerin, “rutin planlama” kapsamında olduğu ve yakın zamanda bir saldırı işareti bulunmadığı savunuldu.

TRUMP'TAN TAM DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’daki protestoları yakından izlediklerini belirterek, “İranlı liderlere şunu söylüyorum; ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız” dedi. Trump ayrıca, “İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor” ifadeleriyle dikkat çekti.

ÜSLER HEDEF OLUR AÇIKLAMASI

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkede süren protestolar ve dış gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Meclis’te yaptığı konuşmada, ABD’nin olası bir askeri saldırısı halinde İsrail ve ABD üslerinin hedef alınacağını söyledi. Kalibaf, “ABD askeri bir saldırı düzenlerse, hem İsrail hem de ABD’nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır” dedi. ABD ve İsrail’i, İran’daki rejim karşıtı gösterileri desteklemekle suçlayan Kalibaf, “Düşmanlar daha önce ülke içindeki teröristleri harekete geçirmeyi planladı ama başarılı olamadı. Şimdi yeniden deniyorlar. Biz teröristlerle savaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşma sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.











