İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa hazırız diyaloğa da

10:3412/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
İran Dışişleri Bakanı, ülke genelindeki protestolarda 'durumun tamamen kontrol altına alındığını' açıkladı
İran Dışişleri Bakanı, ülke genelindeki protestolarda 'durumun tamamen kontrol altına alındığını' açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının hafta sonu belirgin şekilde arttığını belirterek, bunun dış müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla körüklendiğini söyledi. Arakçi, protestoların kana bulandığını ve terör gruplarının hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son günlerde ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, sürecin bilinçli şekilde tırmandırıldığını söyledi.


Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale imasında bulunmasının ardından protestoların seyrinin değiştiğini vurguladı.
Bu açıklamalardan sonra gösterilerin kanlı bir hal aldığını ifade eden İranlı Bakan, yaşanan şiddetin dış müdahaleye gerekçe oluşturmak amacıyla kışkırtıldığını dile getirdi.

"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"

Arakçi protestolara ilişkin yaptığı açıklamada
, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da"
dedi. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Arakçi ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını da duyurdu.

TRUMP'IN ÇIKIŞINA YANIT

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran’a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "
teröristleri
" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.

İNTERNET KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ülkede uygulanan internet ve iletişim kısıtlamaları da gündemdeki yerini korurken, Arakçi internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını ifade etti.



