İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa hazırız diyaloğa da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının hafta sonu belirgin şekilde arttığını belirterek, bunun dış müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla körüklendiğini söyledi. Arakçi, protestoların kana bulandığını ve terör gruplarının hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son günlerde ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, sürecin bilinçli şekilde tırmandırıldığını söyledi.
"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"
TRUMP'IN ÇIKIŞINA YANIT
İNTERNET KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülkede uygulanan internet ve iletişim kısıtlamaları da gündemdeki yerini korurken, Arakçi internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını ifade etti.