ABD: Irak’ta İran destekli milisler dağıtılacak

ABD Bağdat Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile görüştü. Yapılan açıklamada, "ABD, Irak’ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.
ABD Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile Bağdat’ta görüştü.
Görüşmede, Irak’ın egemenliğinin korunması, terörün yenilgiye uğratılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi gibi ortak çıkarların görüşüldüğü kaydedildi.