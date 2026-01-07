Yeni Şafak
ABD: Irak’ta İran destekli milisler dağıtılacak

ABD Bağdat Büyükelçiliği hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile görüştü. Yapılan açıklamada, "ABD, Irak’ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak’ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile Bağdat’ta görüştü.

Görüşmede, Irak’ın egemenliğinin korunması, terörün yenilgiye uğratılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi gibi ortak çıkarların görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Joshua Harris'in,
“ABD, Irak’ın egemenliğini zayıflatan, Amerikalıları ve Iraklıları tehdit eden ve Irak’ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edecek.”
ifadelerine yer verildi.


