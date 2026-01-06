ABD: Paris'teki müzakerelerde Ukrayna barış planı konusunda 'önemli ilerleme' kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından Avrupalı liderler ve Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, "İkili güvenlik garantisi çerçevesi ve refah planı dahil olmak üzere birçok kritik konuda önemli ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Avrupalı liderler ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları son görüşmeyi değerlendirdi.
"Çalışmaya devam edeceğiz"
Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD ordusundan General Alex Grynkewich, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı Josh Gruenbaum'un da aralarında bulunduğu heyet, İstekli Koalisyon üyeleriyle ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dahil Ukrayna temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.
Trump'ın Özel Temsilcisi ayrıca, kısa zamanda Ukrayna barış görüşmelerinde olumlu bir ivme yakalamayı umduklarını da sözlerine ekledi.