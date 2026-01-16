Avrupa’da Grönland alarmı: ABD'nin hedefi iş birliği değil ilhak

Önceki gün ABD’nin başkenti Washington’a giden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray’da ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerde ABD Başkanı’nın Grönland’ı kesinlikle elde etme niyetini açıkça gördüğünü belirtti. ABD’nin bu adımının gereksiz olduğunu dile getiren Rasmussen, “Belli ki, başkanın Grönland'ı işgal etme arzusu var. Bunun Danimarka'nın çıkarına olmadığını çok açık bir şekilde belirttik" diyerek Washington’ı, Danimarka ile “saygın” işbirliği yapmaya çağırdı. Grönland Dışişleri Bakanı Vivien Motzfeldt ise “Grönland’ın bir yan kuruluş değil ABD müttefiki olmak istediğini” belirtti.

'SATIN ALMA' GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Rusya ile Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyleyen Trump ise “Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD-Danimarka görüşmelerine ilişkin dikkat çekici bilgi verdi. Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki toplantıyı "verimli" şeklinde nitelendiren Leavitt, "Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi" diye konuştu.

ABD ve Danimarka’nın Grönland konusunda uzlaşıya varılamaması Avrupa ülkelerini harekete geçiriyor. Danimarka, başlattığı askeri tatbikat kapsamında Grönland’daki asker sayısını artırdığını açıklarken Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç de tatbikata katılmak için asker gönderme kararı aldı. Dört ülke 15-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatlara asker göndereceklerini resmen açıkladı. CNN’in verdiği bilgiye göre ise Kanada ve Fransa, ayrıca Grönland’ın başkenti Nuuk’ta büyükelçilik açmak için de çalışmalara başladı.











