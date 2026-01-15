ABD 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerini askıya aldı

ABD, Başkan Donald Trump'ın ülkeye gelmek isteyen yabancılara karşı son hamlesi olarak, 75 ülkeden gelen göçmen vizelerinin işlenmesini durdurduğunu açıkladı. Karar 21 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Karar, göçmen olmayan vizeleri, yani turistik ve iş vizeleri kapsamıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, X'te yayınladığı bir gönderide, "ABD, Somali, Rusya ve İran da dahil olmak üzere 75 ülke için tüm vize işlemlerini dondurdu" diyerek, bu kararın göçmen vizeleriyle ilgili olduğunu belirtti.

ABD hükümetinin belgelerine göre, bu karar kamu hizmetinden yararlanma ihtimali yüksek ülkelerin vatandaşları için yürürlüğe konuldu. Trump hükümeti bir süredir göçmenlerin kamuya mali yüklerini kısıtlamaya çalışıyor.

VİZE İPTALLERİ BİDEN DÖNEMİNİN İKİ KATI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göreve tekrar geldiği 2025 yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti. Bu iptal edilen vizelerin yaklaşık 8 binini öğrenci vizeleri oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde vize iptallerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin son yılı olan 2024'e kıyasla 2 katından fazla arttığını açıkladı.