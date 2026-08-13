Sel nehirleri çöplüğe çevirdi

Filipinler’in başkenti Metro Manila ve çevresinde günlerdir etkili olan şiddetli muson yağmurları ve seller, tonlarca çöpü nehir, kanal ve kıyılara sürükledi. Tropikal sistemler Luis ve Maymay ile Habagat musonunun etkisiyle oluşan yağışlar sonrası Metro Manila’nın su yolları plastik şişe, poşet, lastik, giysi ve strafor parçalarıyla doldu. 11 Ağustos verilerine göre yaklaşık 2,2 milyon kişi etkilendi, resmi makamlar, 19 kişinin öldüğünü doğruladı.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Kentin güneyindeki Paranaque bölgesinde bulunan Baclaran Kilisesi yakınlarındaki su yolu ve Manila Körfezi kıyıları çöple kaplandı. Temizlik ekipleri elleriyle ve teknelerle atık toplamaya çalışırken ilerlemekte zorlandı. Yetkililer yalnızca bu bölgede yaklaşık 10 kamyonluk çöp olduğunu belirtti. Filipinler Bayındırlık Bakanı Vince Dizon “çöp krizi” ilan ederken, Devlet Başkanı Marcos Jr. kontrolsüz atık dökümünün selleri daha tehlikeli hale getirdiği uyarısını yaptı. Filipinler hükümeti, sel ve çöp yığınlarıyla mücadele için daha fazla ekipmanı bölgeye sevk ediyor.