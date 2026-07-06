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Hamaney'in cenaze namazı kılındı

Hamaney'in cenaze namazı kılındı

04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İran.
İran.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılarda öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran’da önceki gün başlayan cenaze töreninin üçüncü gününde yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı. Hamaney ile birlikte hayatını kaybeden 14 aylık torunu, kızı, damadı ve gelinlerinden biri için bugün başkent Tahran’da cenaze namazı kılındı. İmam Humeyni Camii’nde kılınan namaza, Ayetullah Cafer Subhani imamlık etti. Tasnim haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, Hamaney’in torununun tabutunun tören sırasında, dedesinin tabutunun yanında yer aldığı görüldü. Tahran’da toplanan yüz binlerce kişi, gözyaşlarıyla "Amerika’ya ölüm", "İsrail’e ölüm" sloganları atarak, intikam çağrısında bulundu.

Ordu komutanları da yer aldı

Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Hamaney’in oğulları Mesud, Meysam ve Mustafa’nın da merhum dini lider için kılınan namaza katıldığını bildirdi. Ali Hamaney’in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney ise güvenlik riskleri sebebiyle törene katılmadı. Hafta boyunca sürecek olan tören kapsamında yarın milyonlarca kişinin Tahran’ın merkezinden geçecek cenaze yürüyüşüne katılması bekleniyor. Bir haftaya yayılan cenaze süreci İran ve Irak’taki çeşitli şehirleri kapsıyor. Salı günü İran’ın merkezindeki Kum şehrinde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından cenazelerin, Necef ve Kerbela’daki İmam Ali ve İmam Hüseyin türbelerine götürülmesi planlanıyor. Perşembe günü ise cenazenin yeniden İran’a, Hamaney’in memleketi Meşhed’e getirilmesi ve burada İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmesi bekleniyor.

Katar-İran deniz hattı açıldı
  • İran'ın Deyyer Limanı ile Katar'ın Er-Ruveys Limanı arasındaki deniz yük taşımacılığı hattı, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle verilen beş aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. İran'ın Doha Ticaret Ataşesi Abbas Abdolkhani, devlet medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın Doha Büyükelçiliği ile Katarlı yetkililer arasında yürütülen koordinasyonun ardından deniz taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu. Deyyer Limanı, savaş sırasında birçok kez saldırıya uğramıştı. Er-Ruveys Limanı, İran'ın Katar'a gerçekleştirdiği ihracatın başlıca giriş kapılarından biri. Hattın açılmasıyla birlikte taşımacılık maliyetlerinin düşmesi ve mal tedarik süreçlerinin hızlanması bekleniyor.


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