Veda töreninde intikam sloganları

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gün boyu süren veda töreni yapıldı. İranlılar törende bir yandan yas tutarken diğer taraftan sık sık “İntikam” diye slogan attı. Trump ise devlet töreni için İran’a bir haftalık süre verdiğini iddia etti.
İran’da, 28 Şubat’ta ABD-İsrail ittifakının saldırılarında ölen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için önceki gün başlayan cenaze törenleri, dün de başkent Tahran’da halkın katılımıyla devam etti. Altı gün sürecek törenlerin ilk günü uluslararası heyetlerin katılımıyla yapılmıştı. Dünkü törenler Tahran’daki meydanlarda halkın yoğun katılımıyla kamuya açık bir şekilde gerçekleştirildi. Tahran’daki törenlerde, savaşın zaferle noktalandığı mesajları verildi.
HAMANEY’İN CENAZESİNDE BİRLİK ÇAĞRISI
Tahran’daki “İmam Humeyni” Musallası’nda gerçekleştirilen cenaze törenine dün, yüz binlerce İranlı katıldı. Törene katılan İranlılar, bir yandan Hamaney için yas tutarken diğer yandan birlik mesajları veriyor. Kalabalıklardan sık sık “İntikam” sloganlarının yükseldiği törende gazetecilere konuşan İranlılardan Muhammed Nadiri, ABD ve İsrail’in İran halkının dayanışması karşısında şaşkınlığa uğradığını, yine birlik ve beraberlik ile “düşmanın” hedeflerini boşa çıkaracaklarını söyledi. Mir Muhammed Azadi ise ülke lideri vefat etmiş olsa bile her zaman birlik ve beraberlik içinde kalmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Her zamankinden daha güçlü bir şekilde burada kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
TRUMP: CENAZE İÇİN İZİN VERDİM
ABD'nin başkenti Washington'da bu yıl ilk kez düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerinin açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede komünist düşüncenin yeniden güç kazandığını öne sürerek ABD’lilik kimliğinin ciddi bir saldırı altında olduğunu söyledi. Trump, tören öncesi yaptığı bir açıklamada ise Tahran’daki yas törenlerini değerlendirdi. Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savunarak, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için yapılan devlet töreni kapsamında Tahran yönetimine "bir hafta izin verdiğini" iddia etti. Trump, savaş sürecinde İran’ın tüm askeri yeteneğini yerle bir ettikleri iddiasını da yineledi.
Hürmüz’de uluslararası tartışma
- ABD ve İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından gündemin en sıcak maddesini Hürmüz Boğazı oluşturuyor. İran, 60 günlük ateşkes sürecinde boğazdan geçişlerin kendi kontrolünde olmasını ve nihai anlaşma sonrası boğazın statüsünün değişmesini talep ediyor. Başta Katar, Umman Sultanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölge ülkeleri ise boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret uygulanmasına kesin bir dille karşı çıkıyor. Bu tartışmaya İngiltere ve Fransa’nın boğazdaki güvenliğin sağlanması için bölgeye uluslararası barış gücü göndermeye hazır olduğunu açıklaması da eklendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte yayınladığı ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılmasını engellemek ve güvenliğini sağlamak için bölgeye İngiltere ile birlikte uluslararası kuvvet göndereceklerini ilan etti. Açıklamada, Umman Sultanlığı’nın bu teklifi desteklediğine vurgu yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kazım Garibabadi ise bu teklifi kesin bir dille reddettiklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve kriz yaratanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" açıklamasını yaptı.