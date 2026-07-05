Veda töreninde intikam sloganları

ABD ve İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından gündemin en sıcak maddesini Hürmüz Boğazı oluşturuyor. İran, 60 günlük ateşkes sürecinde boğazdan geçişlerin kendi kontrolünde olmasını ve nihai anlaşma sonrası boğazın statüsünün değişmesini talep ediyor. Başta Katar, Umman Sultanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölge ülkeleri ise boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret uygulanmasına kesin bir dille karşı çıkıyor. Bu tartışmaya İngiltere ve Fransa’nın boğazdaki güvenliğin sağlanması için bölgeye uluslararası barış gücü göndermeye hazır olduğunu açıklaması da eklendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte yayınladığı ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılmasını engellemek ve güvenliğini sağlamak için bölgeye İngiltere ile birlikte uluslararası kuvvet göndereceklerini ilan etti. Açıklamada, Umman Sultanlığı’nın bu teklifi desteklediğine vurgu yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kazım Garibabadi ise bu teklifi kesin bir dille reddettiklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve kriz yaratanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" açıklamasını yaptı.