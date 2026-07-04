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Hürmüz'de yeni hamle: Fransa mayın avlama gemilerini konuşlandırdı

Hürmüz'de yeni hamle: Fransa mayın avlama gemilerini konuşlandırdı

09:264/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
DHA
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Fransa, Hürmüz'e askeri güç konuşlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Orta Doğu'ya gönderilen Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Toulon Limanı'na dönüyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin 2 mayın avlama gemisi dahil mayın temizleme imkanlarını Orta Doğu'da konuşlandırdığını bildirdi. Bunlara 2 fırkateyn ve 1 deniz devriye uçağının eşlik ettiğini belirten Macron, ortaklarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Macron, ABD ile İran arasında 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının bölgenin istikrarı için önemli bir gelişme olduğuna değinerek, “Mutabakatta Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü yeniden teyit edildi. Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile yaptığım görüşmenin ardından, bölgedeki olumlu gidişatı ve ihtiyaçların değişmesini göz önünde bulundurarak buradaki Fransız imkanlarını gözden geçirmeye karar verdim. Amiral gemisi Charles de Gaulle, Fransa'nın Toulon kentindeki limana dönüyor” ifadelerini kullandı.




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