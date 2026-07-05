ABD Gazze sınırına yerleşiyor

ABD ordusunun geçtiğimiz haziran ayında duyurulan Gazze’nin bir kilometre dışında kurulması beklenen askeri üs için çalışmalara başladığı bildirildi. Yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen üste, gözetleme kulesinin yanı sıra lojistik merkezi ve yaşam tesisi de yer alıyor. Yerel kaynaklar, Gazze’nin doğusunda yer alan İsrail ordusuna ait Reim Askeri Üssü ile Gazze sınırı arasında kurulmaya başlanan askeri üssün uzun vadeli bir planlamayla inşa edildiğini ve Gazze’deki ateşkes sonrası sürecin buradan idare edileceğini ifade ediyor. İngiltere merkezli İndependent gazetesine konuşan askeri yetkililer, yeni kurulan askeri üste 10 bin askerin konuşlanacağını bildirdi. Yetkililer, üs kapsamında Gazze’deki durumun takip edilmesi için bir gözlem kulesi ile koordinasyon merkezinin yer alacağı üste, askerlerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bir yaşam alanı da oluşturulduğunu aktardı.

KOORDİNASYONDAN DOĞRUDAN YÖNETİME

ABD yönetimi, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırım boyunca Gazze’deki duruma yönelik birden fazla müdahalede bulunmuştu. İlk olarak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze limanına “insani yardımların koordine edilmesi” için geçici bir iskele kurmuştu. Ancak iskele kullanılamadığı gibi kısa süre içinde Akdeniz’in dalgaları tarafından sürüklenmişti. ABD’nin ikinci müdahalesi, yine insani yardımları koordine etme gerekçesiyle Gazze Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla kurulan “İnsani yardım dağıtım noktaları” olmuştu. Bu noktalarda yapılan yardım dağıtımları, işgalci İsrail ordusu kuvvetleri ve ABD tarafından gönderilen özel güvenlik şirketi elemanlarının sivillere açtığı ateşle adeta bir insan mezbahanesine dönüşmüştü. Sözde yardım dağıtımı esnasında binlerce Filistinli katledilmişti. Son olarak, 10 Ekim 2025’teki ateşkes sonrası “Askeri Koordinasyon Merkezi” Gazze-İsrail sınırındaki Kiryat Gat’ta kurulmuştu. Ancak bu merkez de ABD-İran savaşının ardından boşaltılmıştı. Reim üssü yakınlarında kurulan askeri üssün görevinin ise öncekiler gibi geçici koordinasyon değil kalıcı bir yönetim olduğu belirtiliyor.

İSRAİL’E HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Gazze’nin doğusunda sınıra bir kilometre yakında kurulan üs, ABD’nin Filistin sorununun başından beri İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu ilk kalıcı uluslararası misyon olarak öne çıkıyor. Üssün, bir barış gücü görevi üstlenmesi de öngörülürken Gazze’ye uygulanacak sıkı gözlemle buradaki muhtemel askeri hareketliliğe ABD kontrolünde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Ancak buna rağmen ABD’nin İsrail ordusuna Gazze’de bir askeri hareket özgürlüğü tanıyacağına vurgu yapılıyor. Böylece İsrail ordusunun üs tarafından sağlanacak bilgiyle Gazze’de nokta saldırılar yapmasının önü açılıyor. Bunun yanı sıra, Gazze’ye gidecek insani yardımların da bu üs üzerinden koordine ve denetlenmesinin sağlanması İsrail’i, lojistik anlamda da bir yükten kurtarıyor.

GAZZELİLER DURUMA NASIL BAKIYOR?

Öte yandan, İngiltere merkezli Independent gazetesi muhabirine konuşan Gazzeliler, söz konusu üssün Gazze’ye yönelik kuşatmaya uluslararası bir meşruiyet vermeyi hedeflediği aynı zamanda Gazze’nin yeniden imarı ve insani yardımları da baskı aracına dönüştürdüğü yorumunu yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise Barış Gücü’nün bölgeye yerleşmesinin İsrail’in ateşkesin şartlarına uymasını hızlandırmasını ve ihlalleri durdurmasını umduklarını söylemişti.







