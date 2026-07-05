İsrail saldırılarının gölgesinde büyüyen Gazzeli çocuklar, Türkiye'nin desteğiyle yaz kamplarında umut buluyor

İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı.Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi.

1 /9 İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı.

2 /9 Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi.

3 /9

4 /9

5 /9

6 /9

7 /9

8 /9