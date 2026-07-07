Gazzeli genç geliştirdiği makine ile plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Emevi Camii’ni ziyaret etti ve hatıra defterini imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam'ı ziyaret eden ilk Batılı devlet başkanı oldu. Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Macron, birlikte Şam'daki Emevi Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emevi Camii'ni gezen Macron, camide bulunan hatıra defterini de imzaladı. Macron'un cami ziyaretine ilişkin görüntüler dikkat çekti.