Tahran Hamaney’e veda etti

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı, caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Ayrıca bazı caddelerde İran’ın çeşitli bölgelerine özel yerel müzikler çalındı. Tahran’daki törenlere yalnızca başkentte yaşayanlar değil ülkenin farklı şehirlerinden de katıldığı belirtildi. Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu ve geceyi orada geçirdi. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, İranlıların matem rengi olarak nitelendirilen siyah kıyafetler giydikleri, bazılarının da yerel kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.

KUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Veda törenin gerçekleştirildiği caddelerde halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram edilirken aynı zamanda kahvaltılık dağıtıldı. Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatılırken vatandaşlar alanlara ulaşabilmek için uzun yol katetmek zorunda kaldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleri ile yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı. Veda töreni akşam saatlerine kadar devam etti. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı. Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine götürüldü. Daha sonra, memleketi Meşhed’de İmam Rıza Türbesi’nde ayrılan özel alana defnedilecek.

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