AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye'deki patlamaya ilişkin kınama
22:50, 07/07/2026, Salı
DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
dedi.
"Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye’nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
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Başlıklar :ŞamPatlamaÖmer Çelik
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