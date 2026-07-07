Dışişleri Bakanlığı Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı: Güvenliğin tesisine yönelik desteği sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışma içinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.
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