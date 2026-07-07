Muğla'da tatilcileri şaşırtan fırsatçılık: Tuvalet kapısındaki 500 TL yazısı viral oldu
19:02, 07/07/2026, Salı
IHA
Muğla Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi
Muğla Akyaka’da bir kafenin tuvalet kapısına astığı fahiş fiyat tarifesi ve uyarı yazısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatil için bölgede bulunan bir vatandaşın kayda alıp paylaştığı "Müşteri harici tuvalet kullanımı 500 TL" ibaresi içeren video kısa sürede viral oldu.
Muğla Akyaka’ya kardeşi ile birlikte tatile giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacı için bir kafeye girince tuvalet kapısına asılmış ilginç bir yazı ve fiyat tarifesi ile karşılaştı. Tuvaletin kapısında yazılı olan
yazısını çektiği video ile paylaşan Aykanat’ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.
"Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL"
Olayı çok ilginç ve bir o kadar da garip bulduğunu belirten Hayri Aykanat,
dedi.
"Kardeşimle birlikte Muğla Akyaka’ya tatile gitmiştik. Biz hem geziyoruz hem de çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Akyaka’da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıdaki yazıyı görünce çok şaşırdık"
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Başlıklar :Fahiş FiyatTuristik BölgeÜcret
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