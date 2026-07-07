Muğla'da tatilcileri şaşırtan fırsatçılık: Tuvalet kapısındaki 500 TL yazısı viral oldu

Muğla Akyaka’ya kardeşi ile birlikte tatile giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacı için bir kafeye girince tuvalet kapısına asılmış ilginç bir yazı ve fiyat tarifesi ile karşılaştı. Tuvaletin kapısında yazılı olan

"Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL"

yazısını çektiği video ile paylaşan Aykanat’ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.