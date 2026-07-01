CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı

Uğur Ürper, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam bir restoranda yemeğimi yedikten sonra ticari taksiyle evime gitmek üzere yola çıktım. Yolculuğum sırasında motosikletli bir grup tarafından içinde bulunduğum taksinin önü kesildi. Bu grubun içerisinde eski il başkanı Nail Kızıl da bizzat yer alıyordu. Ardından tarafıma fiziki saldırıda bulunuldu ve darp edildim" ifadelerini kullandı.





Yaşananları yalnızca kendisine yönelik bir saldırı olarak görmediğini belirten Ürper, "Bu durum hukuk devletine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemidir" dedi.