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Market çalışanları ile dizi seti görevlileri birbirine girdi: Bıçaklı kavgada bir yaralı altı gözaltı

Market çalışanları ile dizi seti görevlileri birbirine girdi: Bıçaklı kavgada bir yaralı altı gözaltı

00:3828/06/2026, Pazar
IHA
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Kavgaya karışan 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavgaya karışan 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'da bir zincir markette sigara alışverişi sırasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre market çalışanı, dizi setinde görevli bir müşteriyi boğazından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir marketin çalışanları ile dizi seti görevlileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla boğazından yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kesici aletle müşteriyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre, ilçede çekilen bir dizide ışıkçı olarak çalışan B.Y. ile set arkadaşları Y.E.Y., B.O. ve C.A., Bitez Mahallesi Amca Sokak’ta faaliyet gösteren bir zincir markete müşteri olarak geldi. Dizi seti çalışanları ile market çalışanları R.Ş., S.Ş. ve M.T. arasında, sigara alışverişi sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanı S.Ş., yanındaki kesici aletle müşteri B.Y.’yi boğazından yaraladı. Boğazında 2-3 santimetrelik yüzeysel kesi oluşan yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından şikayetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen toplam 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüphelinin, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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