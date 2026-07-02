Muğla Datça açıklarında deprem: AFAD duyurdu

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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