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Muğla Datça açıklarında deprem: AFAD duyurdu

Muğla Datça açıklarında deprem: AFAD duyurdu

14:202/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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