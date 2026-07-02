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Üç kata kadar asansör zorunlu değil

Üç kata kadar asansör zorunlu değil

04:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle imar uygulamalarında önemli değişikliklere gidildi.

Yağmur suyunun depolanarak yeniden kullanımını teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilirken, üç kata kadar olan binalarda asansör zorunluluğu kaldırıldı. Eski binalardaki tadilat süreçleri de kolaylaştırıldı. Yeni düzenlemeyle ilk kez yağmur suyu hasat havuzu tanımı imar mevzuatına eklendi. Buna göre, belirlenen teknik şartları sağlayan yağmur suyu depolama havuzları imar uygulamalarında yer alabilecek. Böylece özellikle yeni yapılarda yağmur suyunun bahçe sulaması ve benzeri ihtiyaçlarda yeniden kullanılması teşvik edilecek.

RUHSAT SÜRECİ HIZLANACAK

Vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de asansör uygulamasında yapıldı. Buna göre üç kata kadar olan binalarda asansör yapma zorunluluğu kaldırıldı. Dört ve daha fazla katlı binalarda ise mevcut asansör zorunluluğu devam edecek. Ayrıca asansör bulunan yapılarda, ortak kullanım alanı bulunmayan bodrum katlara asansörle ulaşım şartı da kaldırıldı. Düzenleme, mevcut binalarda yapılacak bazı tadilat işlemlerini de kolaylaştırıyor. Yapının taşıyıcı sistemine müdahale etmeyen, emsal hakkını artırmayan ve yangın, deprem, ısı yalıtımı ile enerji verimliliği kurallarına aykırılık oluşturmayan değişikliklerde yapı ruhsatının yeniden düzenlenebilmesine imkân tanındı. Böylece özellikle eski binalarda ruhsat işlemlerinde yaşanan idari süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.




#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Ekonomi
#Asansör
#Yönetmelik
#İnşaat
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