Erzurum'da derenin taşmasıyla evleri su bastı
18:48, 07/07/2026, Salı
IHA
Erzurum’un Oltu ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış sonrası Dümbüllü Deresi taştı. Çatak Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve tarım arazisinin sular altında kaldığı afet bölgesinde vatandaşlar küreklerle set kurarak sel sularına karşı mücadele ederken, mahalle muhtarı acilen dere ıslah çalışması yapılması çağrısında bulundu.
Erzurum’un Oltu ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek sele dönüştü.
Yağışın etkisiyle Çatak Mahallesi’nden geçen Dümbüllü Deresi’nin debisi hızla yükselerek taşma noktasına geldi ve yerleşim yerlerine ulaştı.
Taşkın sebebiyle bölgedeki çok sayıda evin avlusu, bahçesi ve tarım arazileri sular altında kalarak büyük mağduriyete yol açtı.
Mahalle sakinleri evlerine sel sularının girmesini engellemek amacıyla kendi imkanlarıyla kürek ve taşlardan setler kurarak önlem almaya çalıştı.
Başlıklar :SağanakSelSu Baskını
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