Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu ile 2 pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilmişti.