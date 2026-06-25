Erzurum'da katliam gibi kaza: Otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.