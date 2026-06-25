Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum'da katliam gibi kaza: Otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü

Erzurum'da katliam gibi kaza: Otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü

09:5325/06/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Erzurum
#Aşkale
#Çayköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı zammında yeni oranı uzman isim açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?