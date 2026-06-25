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Kara yolunda araçlar çarpıştı: Beş yaralı

Kara yolunda araçlar çarpıştı: Beş yaralı

00:4825/06/2026, Perşembe
IHA
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Çarpışmanın ardından araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.
Çarpışmanın ardından araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 ABH 814 plakalı otomobil ile 24 AAY 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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