Kara yolunda araçlar çarpıştı: Beş yaralı

Alınan bilgiye göre, 24 ABH 814 plakalı otomobil ile 24 AAY 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.