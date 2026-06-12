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Erzincan polisinden dolandırıcılık alarmı: 130 vatandaşa tek tek anlatıldı

Erzincan polisinden dolandırıcılık alarmı: 130 vatandaşa tek tek anlatıldı

00:4212/06/2026, Cuma
IHA
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Polis ekipleri 130 vatandaşa dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.
Polis ekipleri 130 vatandaşa dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.

Erzincan'da polis ekipleri, son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek için sahaya indi. Tren Garı ve Dörtyol Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda telefon, SMS, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı. Vatandaşlara şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verilirken broşür de dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Tren Garı ve Dörtyol Millet Bahçesi’nde düzenledikleri faaliyet kapsamında 130 vatandaşa ulaştı.

Çalışmalarda vatandaşlara telefon, kısa mesaj (SMS), sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin taleplerine itibar etmemeleri, kişisel bilgiler ile banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.



#Erzincan
#Polis
#Dolandırıcılık
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