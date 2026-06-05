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Munzur’un sessiz misafirleri: Fotokapanla böyle görüntülendi

Munzur’un sessiz misafirleri: Fotokapanla böyle görüntülendi

08:385/06/2026, Cuma
IHA
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Doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yaban keçisi sürüsü, kurulan fotokapanla kayıt altına alındı.
Doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yaban keçisi sürüsü, kurulan fotokapanla kayıt altına alındı.

Erzincan’da sürü halinde dolaşan yaban keçileri fotokapanla görüntülendi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanmaları ve evcilleştirilmeleri yasak olan yaban keçileri, yaz mevsiminin etkisiyle Erzincan ile Munzur Dağları arasındaki yüksek rakımlı otlaklarda görüntülendi.

Yiyecek bulmak amacıyla gündüz saatlerinde sürüler halinde otlak alanlara inen yaban keçilerinin, beslendikten sonra yeniden yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına döndüğü gözlendi.

Doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yaban keçisi sürüsü, kurulan fotokapanla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, sürü halinde hareket eden keçilerin doğal yaşam alanlarında otlandıkları ve zaman zaman çevreyi kontrol ederek ilerledikleri yer aldı.



#Erzincan
#Munzur Dağları
#fotokapan
#Yaban keçisi
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