Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
40 yıldır dağda tek başına yaşıyor: 2 bin 200 rakımda ayı ve kurtlarla baş başa

40 yıldır dağda tek başına yaşıyor: 2 bin 200 rakımda ayı ve kurtlarla baş başa

10:2021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Erzincan'da hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Aydemir (57), 40 yıldır, yılın 6 ayını Keşiş Dağı eteklerindeki yaylada geçiriyor. Büyükbaş hayvanları ile yaylada kurduğu kulübede tek başına yaşayan Aydemir, ayı ve kurtlara karşı da nöbet tutuyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, 17 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyor. Aydemir, karların erimesi ile nisan ayında hayvanlarını yaklaşık yaklaşık 3 bin metre rakımlı Keşiş Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı yaylaya çıkarıyor. 

Kar yağışına kadar günlerini hayvanlarını otlatarak geçiren Aydemir, 40 yıldan beri yayla geleneğini sürdürüyor. 

Aydemir, yaylada kurduğu derme çatma kulübede yaşarken, elektrik ihtiyacını güneş panelinden karşılıyor, suyu da doğal kaynaklardan temin ediyor. Dağ hayatının zorluklarına rağmen yaşamından memnun olduğunu belirten Aydemir, özellikle geceleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmak zorunda kaldığını söyledi.

"YALNIZLIĞI SEVEN BİR İNSANIM"


Aydemir, "Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum. Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum. Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni Antalya'da tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum" dedi.  

#Erzincan'
#İbrahim Aydemir
#Kurt
#Ayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYT nasıldı zor muydu kolay mı? YKS yorumları 2026