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Cemevi Başkanlığı'ndan iki ile anlamlı ziyaret: Birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı

Cemevi Başkanlığı'ndan iki ile anlamlı ziyaret: Birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı

18:1922/06/2026, Pazartesi
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkanı Esma Ersin, Erzincan ve Sivas'ta programlara katılım sağladı.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkanı Esma Ersin, Erzincan ve Sivas'ta programlara katılım sağladı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkanı Esma Ersin, Erzincan ve Sivas'ta gerçekleştirdiği temaslarda inanç önderleri ve vatandaşlarla buluştu. Köy köy gezerek haneleri ziyaret eden Ersin, düzenlenen Muharrem ayı lokma programlarında toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkanı Esma Ersin, Erzincan ve Sivas'ta gerçekleştirdiği ziyaret programları kapsamında inanç önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan programı kapsamında Yalınca Köyü'nü ziyaret eden Ersin, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel ve Kızılay Erzincan Şube Başkanı Bülent Yavuzel ile birlikte vatandaşları hane hane ziyaret ederek canlarla hasbihal etti. Ersin ayrıca Ulalar Cemevi'nde düzenlenen buluşmaya katılarak lokma paylaşımına eşlik etti ve bölgenin inanç önderlerinden Ahmet Uğurlu Dede'yi ziyaret etti.

Aşurelik malzeme kolisi dağıtıldı

Sivas programına İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek'i makamında ziyaret ederek başlayan Ersin, daha sonra Ali Ürek ile birlikte Koru Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek aşurelik malzeme kolisi dağıtımına katıldı. Ersin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İmranlı Şubesi Cemevi'ni de ziyaret ederek Cemevi Başkanı Hüseyin İrfan ve canlarla görüştü.

Program kapsamında Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ni de ziyaret eden Ersin, Başkan Ünal Karataş ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ersin, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Genç Toy ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül'ün katılımıyla gerçekleştirilen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programında da canlarla buluştu. Ziyaretlerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.




#Erzincan
#Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı
#Yalınca Köyü
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