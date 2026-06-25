Esenyurt'ta çarpışan otomobil ve motosiklet alev alev yandı: İki kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.