Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenyurt'ta çarpışan otomobil ve motosiklet alev alev yandı: İki kişi yaralandı

Esenyurt'ta çarpışan otomobil ve motosiklet alev alev yandı: İki kişi yaralandı

00:4125/06/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada yaralandığı öğrenilen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Araçlarda patlamalarında meydana geldiği alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

#Esenyurt
#Kaza
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları