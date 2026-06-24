İhbar üzerine kazı alanına gelen polis ekipleri mühimmatların patlama ya da benzeri bir risk taşımadığını tespit etti. Polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için sık sık çağrıda bulunurken, mahalle sakinleri daha önce de benzer mühimmat parçalarının bulunduğunu dile getirdi.