Bir gün önce tamirden aldı: Yemek siparişi götürüyordu, yolda başına gelen şey herkesi şoke etti

Bir sürücü de aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Motosiklet alevler içinde yanarken sahibi K.S.A. bir yandan sipariş sahiplerine durumu bildirirken, diğer yandan başka bir cep telefonuyla yanan motosikletini kayda aldı.