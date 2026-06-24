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Bir gün önce tamirden aldı: Yemek siparişi götürüyordu, yolda başına gelen şey herkesi şoke etti

Bir gün önce tamirden aldı: Yemek siparişi götürüyordu, yolda başına gelen şey herkesi şoke etti

21:1124/06/2026, Çarşamba
DHA
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Erzurum'da moto kuryelik yapan K.S.A.’nın (25) bir gün önce tamir ettirdiği motosikleti, yemek siparişi götürdüğü sırada alev aldı. Yol ortasında alev topuna dönen motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay saat 18.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre K.S.A. bir gün önce tamiri yapılan motosikletini servisten aldı. Alışveriş merkezinde hazırlanan yemekleri müşterilere teslim etmek üzere yola çıktı. K.S.A., Şehit Polis Abdulkadir Güngör Bulvarı üzerinde seyir halindeyken motosikletin çekişten düştüğünü fark etti. 

15-20 metre daha ilerledikten sonra patlama sesi duyan moto kurye arkasına baktığında motosikletinin alev aldığını gördü.

K.S.A. can havliyle motosikletini yol ortasına bırakarak kaldırıma kaçtı. O sırada tesadüfen olay yerinden geçen sivil polis, yolu trafiğe kapatarak durumu telsiz anonsuyla haber merkezine bildirdi. 

Bir sürücü de aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Motosiklet alevler içinde yanarken sahibi K.S.A. bir yandan sipariş sahiplerine durumu bildirirken, diğer yandan başka bir cep telefonuyla yanan motosikletini kayda aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çok kısa sürede alevleri söndürdü. Moto kurye yangını yara almadan atlatırken, küle dönen motosiklet kullanılamaz hale geldi. 

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