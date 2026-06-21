Ağabeyi onu kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti: Şeyma'dan da acı haber geldi

Olay, 2 Haziran sabahı, Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale edip boğazına kaçan dili çıkarıp yeniden nefes almasını sağladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şeyma Tutaş, Erzurum Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinden sonra eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın, bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarıyla 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.