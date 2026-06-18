Ece İrtem'in ölümündeki sır perdesi aralandı: 'Aslında kalp krizi değil...'

''ŞİKAYETİ OLMAYAN BİRİ BİLE SANİYELER İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEBİLİR''

Hastalığın hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebileceğini söyleyen Dr. Keskin, tanı kriterini paylaştı:

''Daha önce şikayeti olmayan birinin bile ani kalp durması yaşayabilir. Zaten "ani" dememizin sebebi de budur. Hiçbir ön belirti vermeden, saniyeler içinde süreç tamamlanabilir. Ancak burada çok önemli bir ayırıcı tanı kriterimiz var. Eğer bir insanda ani ölümün arkasındaki sebep kalp krizi ise, o kişide mutlaka ama mutlaka belirgin bir göğüs ağrısı olur. Yani kalp krizi ağrısız, sızısız, tamamen gizli ilerlemez; o göğüs ağrısını hasta hisseder. Fakat eğer hastalık göğüs ağrısı yapmayan, sinsi ilerleyen bir ritim bozukluğuysa veya yoğun alkolün tetiklediği, bacak damarından sessizce kopup gelen bir pıhtılaşmaysa, işte o zaman hiçbir alarm belirtisi alamazsınız. Pıhtı akciğeri tıkar veya ritim bozukluğu kalbin şalterini indirir; kişi hiçbir şey anlamadan ani kardiyak ölüm tablosuyla hayatını kaybeder. Ece İrtem vakasında da durumun kalp krizinden ziyade bu sinsi aritmi veya pıhtı ihtimallerini güçlü kılmasının sebebi, tam olarak bu belirtisiz, ani gelişen doğasıdır.''