Zehirsiz olanı bile öldürücü hale getiriyor: Hala yoğun bakımda tedavi görenler var

Yaklaşık 1 haftadır hastanede olduğunu belirten Tekin, "Vatandaşa tavsiyem, toplama mantar yemesinler. Kardeşim ve ailesine bir şey olmadı. Bizim bölgede mantardan zehirlenen birini duymamıştım. Yediğim için çok pişmanım, yani o ağrıları çekip bu süreçten sonra bir daha toplama mantar yemek, intihar gibi bir şey." diye konuştu.