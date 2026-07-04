Milyonların gözü TBMM'ye çevrildi: Emekli maaşından ehliyete, havacılıktan PTT'ye kadar her şey değişiyor

AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik torba kanun teklifinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının yanı sıra ehliyet alacak milyonları ilgilendiren dikkat çekici düzenlemeler de yer aldı. Teklif, Karayolları Trafik Kanunu'nda aday sürücülere yönelik önemli değişiklikler öngörüyor.
AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltmesi ön gören torba yasada ehliyet alacaklar için kritik düzenleme yer aldı. 30 maddeden oluşan teklif Karayolları Trafik Kanunu'nda aday sürücülere ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.
"2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak"
Teklifin yasalaşması halinde ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, ehliyetlerinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.
Düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanırken, aday sürücülük sistemine ilişkin hükümler doğrudan kanun metnine taşınacak.
İhlal yapanın sürücü belgesi gidiyor
Kanun teklifine göre aday sürücülük süresi içinde aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek:
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlalinin yapılması,
75 ceza puanının aşılması,
Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması,
Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve emniyet kemeri ile diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.
"Süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak"
Aday sürücü belgesi iptal edilen kişiler yeniden ehliyet alabilmek için süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak.
Buna göre aday sürücüler:
Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak,
Teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek,
Psikoteknik değerlendirmeden geçecek,
Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak,
Tüm trafik cezalarını ödeyecek,
Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek.
Denetim ve iptal yetkisi trafik zabıtasında
Teklife göre aday sürücü belgelerinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev yapan trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.
Düzenlemenin yasalaşması halinde aday sürücülük döneminde trafik kurallarına uyumun artırılması ve yeni sürücülerin daha güvenli şekilde trafiğe kazandırılması hedefleniyor.
Havacılıkta cezalar beş katına çıkıyor
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle uluslararası kurallara uyum güçlendirilecek.
Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının, yetkili makamlarca verilen önleme talimatlarına uyması ve gerekli görüldüğünde iniş yapması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca havacılık işletmelerine uygulanacak idari para cezalarının tüzel kişiler bakımından alt ve üst sınırları beş kat artırılacak.
"Birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak"
Yeni teklifle birlikte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan PTT ile ilgili önemli bir düzenleme yapılacak.
Geçmişi 1840'a dayanan PTT yeni düzenleme ile yeniden yapılandırılacak. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak.
Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek.
Siber güvenlikte 2 saat içinde müdahale dönemi
Kanun teklifiyle Siber Güvenlik Başkanlığına internet alan adlarına ilişkin strateji belirleme ve düzenleme yapma yetkisi veriliyor.
Başkanlık, gerekli görülen durumlarda güvenlik tedbirlerini belirleyerek ilgili işletmecilere bildirebilecek. Kararlar en geç 2 saat içinde uygulanacak, ardından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.
İstihdamı korumak için prim desteği uzatılıyor
Teklifte imalat sanayisinde istihdamı korumaya yönelik destek programlarının süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılıyor.
Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde ise belirlenen şartları sağlayan işverenlerin sigorta primlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Destek, 2026 yılının mayıs-aralık dönemini kapsayacak.