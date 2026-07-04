Milyonların gözü TBMM'ye çevrildi: Emekli maaşından ehliyete, havacılıktan PTT'ye kadar her şey değişiyor

İhlal yapanın sürücü belgesi gidiyor





Kanun teklifine göre aday sürücülük süresi içinde aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek:





Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlalinin yapılması,





75 ceza puanının aşılması,





Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması,





Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve emniyet kemeri ile diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.