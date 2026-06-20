Bin 100 yıllık gizem çöküşün eşiğinde: Erzurum'un ilçesine Gürcüler yaptı, mahalleli yetkililere seslendi

'BU ESERLER BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞ'





Mahalle sakinlerinden Selçuk Vural, yapının korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Burası 9'uncu yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem'e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş...