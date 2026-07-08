İstanbul'da bir çok ilçeyi etkileyecek elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek
09:36, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:38, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul'da 8 Temmuz Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu program kapsamında bazı bölgelere saatlerce enerji verilemeyecek. Bazı mahallelerde kesintilerin 9 saati bulacağı tahmin ediliyor. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri...
İstanbul'da elektrik kesintisi uyarısı geldi. BEDAŞ ve AYEDAŞ, 8 Temmuz Çarşamba günü planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Saatler sürecek kesintiler öncesinde vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?" sorularına yanıt ararken, ilçe ilçe kesinti listesi ve saatleri de açıklandı.
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