Oğlak otlatmaya çıkıp kaybolmuştu: Volkanik arazide mağarada bulundu

Genç kadın ve babasının ölümünü getiren nişandan geriye dans videosu kaldı

Hatay’da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi ve olayın faali olan damadın dans ettiği videoda, olayda öldürülen babanın cep telefonuyla genç çiftin o anlarını kaydettiği görüldü. Ölen arkadaşı Lamiya’nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya’nın banyoda vurulduğunu, durumunun çok kötü olduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.